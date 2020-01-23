Ezgi Sertel ikiz bebeklerine kavuştu

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel anne oldu. İkiz bebeklerini dünyaya getiren Sertel, bebeklerinin ismini ise Tibet ve Mert koydu.

TİBET VE MERT GELDİ

Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğuma gireceğini duyuran Ezgi Sertel'den güzel haber geldi. Ezgi Sertel'in ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği duyuruldu.

Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'nun ikiz erkek bebekleri oldu. Oğulları Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Hamileliğinin 33. haftasında eşiyle fotoğraflarını paylaşan sunucu, erken doğum riski taşıdığı için doğumu ertelemeye çalıştıklarını söylemişti.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğmuştur. 7 yaşındayken Kur´an okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da okudu. Sonra Üniversitede okumak için abisi ile İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu.

Bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunu üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu.

Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanındı. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu televizyonunda "Tek Türkiye" adlı dizide Zeynep Öğretmen adlı karakteri canlandırdı.

Daha önce 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adlı bir gezi ve yemek programı yapan Ezgi Sertel, Haber Türk ekranlarında "lezzet haritası" adlı tv programı yaptı. Sonra da SHOW TV'ye geçti ve aynı programı burada devam ettirdi.

Filmleri ve Dizileri :

2010 - Paramparça (Nazlı Tekcan) (Sinema Filmi)

2008 - Kollama (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Tek Türkiye (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)

2007 - Memleket Hikayeleri - Anamas (Gülbahar) (TV Filmi)

2007 - Ayrılık (TV Dizisi)

2006 - Yağmurdan Sonra (Leyla) (TV Dizisi)

2006 - Tertemiz (TV Filmi)

2006 - Memleket Hikayeleri - Benden Sevdalı mısın? (Gülbahar) (TV Filmi)

2006 - Kumarbazın Karısı (Sevda) (TV Filmi)

2005 - Üç Kadın (TV Dizisi)

2005 - Memleket Hikayeleri - Molla Ahmed (Neslihan) (TV Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Gülbahar) (TV Dizisi)2005

2005 - 2006 - Acı Hayat (Zeynep) (TV Dizisi)

2004 - Kalp Gözü (İkbal) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - 2006 - Büyük Buluşma (Zümrüt) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Nurhayat) (TV Dizisi)