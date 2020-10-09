Ezhel'den yeni şarkı: Allah'ından Bul
Son dönemde tartışmaların odağında olan ünlü rapçi Ezhel, gece yarısı yeni şarkısı Allah'ından Bul'u paylaştı.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği iddia edilen ünlü rapçi Ezhel, yeni şarkısı Allah'ından Bul'u gece yarısı yayınladı. Oldukça beğeni alan şarkı, YouTube trend videolar listesine 10. sıradan giriş yaptı.
Yeni şarkı Allah'ından Bul'un altyapısı, DJ Artz ve Bugy'e aitken mix ve mastering işlemlerinde Lex Barkey bulunuyor.
Alman vatandaşlığı alarak artık Türkiye'de yaşamayacağı da iddia edilen Ezhel'in menajeri Rıza Okçu iddiaları yalanlamıştı. Rıza Okçu, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Burada yeni albümü üzerine çalışıyor. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.
Şarkı sözleri:
Kötü insanlar kötü
Bunu aklım almaz hiç
Otu boku yargılarlar
Bizi kötü algılarlar
Hatta ne yaparsan yap
Memnun edemezsin kimseyi aynı anda
Bir sürü küfür de saydım ama
Hiçbiri bir türlü etmez fayda
Yani ne desem boş
İstediğin kadar et beni linç
Edemezsin beni parça pinçik
Hain dolu etraf hıncahınç
Aynı anda duyarlar övünç
Derler şimdi “götü kalktı”
Düşman dolu önüm arkam
Diyecek yok sözüm artık
Derim Allah’ından bul
Allah’ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Derim Allah’ından bul
Cam gibiydim kırdılar beni
Keskinleştim oldum çok keskin
İki kişiden fazla yok dostum
Hepinizde Salieri Kompleksi
Resmen içi ekşi işi eksik hepsinin
Uğraşamam bile her günüm action
Yerimde olsan bir gün bile duramazdın
Elimde olsa sana verirdim aklımı
Değilim haklı peki değilim haklı
Alayı salak mı lan? Beynim aktı
Eğri doğru ne ki? Kim taktı?
Herkes bir şeyler der
Allah’ından bul
Dışardayım ama bak zihinler hapis
Takamam sizleri yakarım cannabis
Silahım müzikken olamam terörist
Allah’ından bul
Allah’ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Derim Allah’ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Ben seni bulmadan önce