Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği iddia edilen ünlü rapçi Ezhel, yeni şarkısı Allah'ından Bul'u gece yarısı yayınladı. Oldukça beğeni alan şarkı, YouTube trend videolar listesine 10. sıradan giriş yaptı.

Yeni şarkı Allah'ından Bul'un altyapısı, DJ Artz ve Bugy'e aitken mix ve mastering işlemlerinde Lex Barkey bulunuyor.

Alman vatandaşlığı alarak artık Türkiye'de yaşamayacağı da iddia edilen Ezhel'in menajeri Rıza Okçu iddiaları yalanlamıştı. Rıza Okçu, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Burada yeni albümü üzerine çalışıyor. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkı sözleri:

Kötü insanlar kötü

Bunu aklım almaz hiç

Otu boku yargılarlar

Bizi kötü algılarlar

Hatta ne yaparsan yap

Memnun edemezsin kimseyi aynı anda

Bir sürü küfür de saydım ama

Hiçbiri bir türlü etmez fayda

Yani ne desem boş

İstediğin kadar et beni linç

Edemezsin beni parça pinçik

Hain dolu etraf hıncahınç

Aynı anda duyarlar övünç

Derler şimdi “götü kalktı”

Düşman dolu önüm arkam

Diyecek yok sözüm artık

Derim Allah’ından bul

Allah’ından bul

Ben seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Derim Allah’ından bul

Cam gibiydim kırdılar beni

Keskinleştim oldum çok keskin

İki kişiden fazla yok dostum

Hepinizde Salieri Kompleksi

Resmen içi ekşi işi eksik hepsinin

Uğraşamam bile her günüm action

Yerimde olsan bir gün bile duramazdın

Elimde olsa sana verirdim aklımı

Değilim haklı peki değilim haklı

Alayı salak mı lan? Beynim aktı

Eğri doğru ne ki? Kim taktı?

Herkes bir şeyler der

Allah’ından bul

Dışardayım ama bak zihinler hapis

Takamam sizleri yakarım cannabis

Silahım müzikken olamam terörist

Allah’ından bul

Allah’ından bul

Ben seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Derim Allah’ından bul

Ben seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Ben seni bulmadan önce