Ezhel’in sevgilisi Abiba Bakayoko'kun yatakta çektiği poz olay oldu

Farklı giyim tarzı ve stili ile dikkat çeken Ezhel'in sevgilisi de en az Ezhel kadar takip edilen listelerinin arasında. Model Abiba Bakayok'un yatak pozu sosyal medyada adeta olay oldu.

YATAK POZU ÇOK KONUŞULDU

2016 yılında düzenlenen Fildişi Sahili Güzellik Yarışması’nda birinci seçilen Bakayoko bir süredir Ezhel ile birlikte. Sık sık Berline’e giden Ezhel ile de memleketi Berlin’de tanıştığı düşünülüyor. 26 yaşındaki Bakayoko, ülkesinde fotomodellik yapıyor, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an Ezhel ile İstanbul’da aşka dalan güzel model, son pozuyla Ezhel hayranlarının diline düştü. Bakayoko, sadece çarşafa sarındığı çıplak yatak fotoğrafıyla Ezhel hayranlarının ilginç yorumlarına maruz kaldı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI

ABİBA BAKAYOKA KİMDİR?

Ezhel'in kalbini kaptırdığı güzel Abiba Bakayoko, Almanya Berlin doğumlu. Ayrıca melez güzel Bakayoko'nun, güzelliği de tescilli. 2016 yılında düzenlenen Fildişi Sahili Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi. Sık sık Berline'e giden Ezhel ile de memleketi Berlin'de tanıştığı düşünülüyor. 26 yaşındaki Bakayoko, ülkesinde fotomodellik yapıyor, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an Ezhel ile İstanbul'da aşka dalan güzel model, son pozuyla Ezhel hayranlarının diline düştü.













