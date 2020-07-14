Ezine 75. Yıl İlkokulunun internet sitesi başarısı

ÇANAKKALE (AA) - Ezine 75. Yıl İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen ve okulların internet sitelerinin etkin olarak kullanımlarının baz alındığı sıralamada Çanakkale birincisi olurken ülke genelindeki sıralamada ise 36. oldu.



Okul Müdürü Bahadır Çağatay, okullarının, il genelindeki 393, ülke genelindeki 52 bin 695 okul arasında büyük bir başarıya daha imza attığını söyledi.

Okul web sitesi etkin kullanımında Çanakkale'de il birincisi olduklarını belirten Çağatay, "Türkiye geneli okullar arasında ise 52 bin 695 okul arasından Türkiye 36. olduk. Bu sıralama her gün elde edilen sıralama verilerinin ortalaması alınarak bir süreç değerlendirmesi şeklinde oluşmuştur. Bu uzun soluklu sıralamada ülke genelinde tüm okullar arasında 36. ve il birincisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sıralamayı belirleyen etmenlerden bir tanesi de haberlerin takip edilip beğenilmesidir." dedi.

Bahadır Çağatay, bu süreçte kendilerine destek olan öğretmenlere de teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.



Kaynak: AA