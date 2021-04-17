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Denetimlere katılarak vatandaşları uyardı! Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerinde

Çanakkale'nin Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, son zamanlarda artışa geçen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sokağa inerek denetimlere katıldı.

Denetimlere katılarak vatandaşları uyardı! Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerinde

Koronavirüs kapsamında denetimler devam ediyor. Çanakkale'nin Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'da yapılan denetimlere katıldı. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Uzan, vatandaşlara uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

KURALLARA UYMA ÇAĞRISI

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, iş yerleri ve yol denetimlerine katıldı. Kaymakam Uzan, market, pastane, yiyecek ve içecek satan işletmelerde, çalışma saatlerine uyulması konusunda bilgiler aktarırken, pandemi kurallarına da riayet konusunda hatırlatmalarda bulundu. Daha sonra polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Uzan, yol kontrol ekipleri ile araçları durdurarak izin belgeleri ve HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı

Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı

Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı

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