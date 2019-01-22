Ezine'de izinsiz kazı operasyonu
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Alınan bilgiye göre,...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dalyan köyü mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarını aldı.
Ekipler, söz konusu bölgeye giderek şüpheliler R.B. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yanındaki kazı malzemeleri ve metal arama dedektörlerine de el konuldu.
Ezine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafazaya alındı, R.B. ve B.A. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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