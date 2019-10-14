Ezine'de "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi" toplantısı

ÇANAKKALE (AA) - Ezine Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatılan "Kardeş Okul, Kardeş Kurum Projesi"nin toplantısı yapıldı.

Gazi İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe genelindeki tüm okul müdürleri ile kurum amir ve müdürleri katıldı.

Projenin amacının, ilçedeki sosyoekonomik durumu yetersiz okullar ile katkı potansiyeli ve teşkilatlanma yeterliliği olan kurumlar arasında gönüllülük esasına dayalı kaynaşma, dayanışma, iş birliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Okul müdürlükleri proje uygulamaya konulduktan sonraki ilk hafta kardeş kurumları ziyaret ederek protokol imzalayacak ve yapılacak faaliyetleri planlayacak.

Projeye anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 20 kardeş okul, 20 kardeş kurum ve 20 destek kurumu katılıyor.



Kaynak: AA