Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Cumartesi akşamı Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışla yükselen sulara kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) arama çalışmaları sürüyor. Aramaların 6'ncı gününde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak olan yeni kanal açma çalışmalarına başladı.

Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu. Bahutan Kızıl, Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın toprağa verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Otomobille sürüklendiği sularda kaybolan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak olan yeni kanal açma çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Okulu, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüklerine bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri de destek veriyor.

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DHA