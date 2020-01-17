Ezine’de öğrencilere karne hediyesi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yarı yıl tatiline girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tatil boyunca çözmeleri için tüm dersleri kapsayan soru bankası ve test kitabı hediye edildi.

Kitaplar bugün Ezine Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullara Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Başkanvekili Ümit Şen, Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal tarafından dağıtılarak öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA