Ezo Sunal kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ömer Öztüyen kimdir?

Ezo Sunal, Kemal Sunal'ın kızıdır. Birçok kişi internet üzerinde Ezo Sunal ile ilgili arama yapıyor. Peki Ezo Sunal kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

EZO SUNAL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ezo Sunal 7 Ocak 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur, usta oyuncu Kemal Sunal’ın kızıdır.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Orff-Schulwerk Eğitimi almıştır.

2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir. Show Tv’de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır.

EZO SUNAL EVLİ Mİ?

Ezo Sunal, Ömer Öztüyen ile 2018 yılında evlendi.

EZO SUNAL'IN EŞİ ÖMER ÖZTÜYEN KİMDİR?

Ömer Öztüyen, Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun oldu. Öztüyen aynı zamanda, piyano ve keman virtüözüdür. Bu çalgı aletlerinin yanı sıra viola eğitimi de alan Ömer Öztüyen, 11 Şubat 2018 tarihinde Ali Sunal'ın kardeşi ve duayen oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ile hayatını birliştirmiştir.

Ömer Öztüyen, 2015 yılında eşi Sunal ile birlikte çocuklar için müzikli oyunlar ve etkinlikler içeren bir kitap yayımlamıştır. Grup Gevende isimli müzikal grubun viyola çalgıcısı görevini üstlenen Öztüyen, bugüne kadar yurt içi başta olmak üzere, Yunanistan, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerin önemli festivallerinde sahne almıştır.

ALİ SUNAL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)