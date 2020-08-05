Anadolu’nun en geleneksel çorbalarından biri olan Ezogelin Çorbası ev hanımları tarafından internet mecrasında bakılmaya devam ediliyor. Ezogelin Çorba Tarifi, Ezogelin Çorba yapılışı, malzemeleri yazarak bilgi alınan bu konu hakkında biz de ayrıntılara haberimizde yer verdik.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

7-8 su bardağı su

Sosu için:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Sıvı yağ

1 tatlı kaşığı dolusu nane

Pul biber, karabiber

Yarim çay kaşığı kimyon

2 su bardağı su veya et suyu

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.

Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.

Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.

Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.

Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.

Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.

Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.

20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.