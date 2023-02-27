Ezzatollah Pourghaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezzatollah Pourghaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezzatollah Pourghaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezzatollah Pourghaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezzatollah Pourghaz 21 Mart 1987 tarihinde Bandar Torkaman, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عزت الله پورقاز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezzatollah Pourghaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ali Rashidi yapmaktadır. Ezzatollah Pourghaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ezzatollah Pourghaz'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ezzatollah Pourghaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezzat_pourghaz/

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Ezzatollah Pourghaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezzatollah Pourghaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ezzatollah Pourghaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezzatollah Pourghaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Etka Gorgan

1 Temmuz 2013 yılında Iranjavan FC

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Khz.

10 Ocak 2017 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

19 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Ezzatollah Pourghaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezzatollah Pourghaz şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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