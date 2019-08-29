EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, zeytin ve zeytinyağının maliyetlerinin rakip ülkelerden daha yüksek olduğuna işaret ederek, "Şu an zeytinyağı üreticimize verilmekte olan kilogram başına 80 kuruş destek, AB ülkelerinde verilen kilogram başına 0.90 euro civarındaki destek ile kıyaslandığında yetersiz kalıyor" diye uyardı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü 2019-20 sezonuna sayılı günler kala 12.5 milyon zeytin ağacı varlığı ile Türkiye'nin en önemli zeytin üretim bölgelerinden Mersin'in Mut ilçesinde "Zeytin ve Zeytinyağı Ortak Akıl Toplantısı"nda bir araya geldi.

EZZİB ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) işbirliğinde düzenlenen toplantıda, son 30-40 yıllık süreçte zeytin varlığında büyük gelişim olan Mut'un sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminin daha fazla ihracata yönelmesi için MUTSO ve EZZİB işbirliği kararı aldı.

EZZİB Başkanı Er, son yıllarda zeytinyağı rekoltesi 10 bin tonu aşan, sofralık zeytin rekoltesi ise 30 bin tonu aşan Mut ilçesinin, yeni plantasyonların verime geçmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde zeytincilik sektöründe konumunu güçlendireceğini belirtti.

Sofralık zeytin ihracatında, 2018-2019 sezonun da 10 aylık dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Er şunlara da dikkat çekti:

"Türkiye'nin 2018-19 sezonunda 10 aylık dönemde, sofralık zeytin ihracatı miktarda yüzde 40 oranında arttı ve 80 bin tona ulaştı. Bu sezonun tamamında sofralık zeytin ihracatımızın tahminimizin de üzerinde gerçekleşerek 100 bin tona varacağını düşünüyoruz. Zeytinyağı ihracatımız ise; dokuz aylık dönemde miktarda yüzde 18 düşüş ile 44 bin ton olarak gerçekleşti. Sezonun tamamında 55-60 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi ve lisanslı depoculuğun sektörümüze kazandırılması konusunda bakanlıkla yapılan işbirliği ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de zeytinyağı tüketiminde son yıllarda önemli bir artış olmasına rağmen kişi başı tüketimin iki kilogramla sınırlı kaldığı bilgisini de veren Er, Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin beş kilograma çıkmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel Aydın,"Bundan sonra zeytinyağı ambalajlarında Türkiye haritasını içeren menşe işareti ve Mut Zeytinyağı Logosu kullanılacak" dedi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken de, daha önce görev yaptığı yörelerde zeytin ve zeytinyağı tüketiminin düşük olduğunu gözlemlediğini belirterek, "Türk zeytinyağının hem yurtdışında, hem de yurtiçinde tüketiminin arttırılması için tanıtım çalışmalarına yoğunlaşmamız lazım" dedi. (Fotoğraflı)

DHA