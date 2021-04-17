İngiltere'nin en prestijli kupası olan Federasyon Kupası F.A. Cup'ta heyecan yarı final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Manchester City ile Chelse arasındaki maç 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Wembley Stadyumunda Türkiye saati ile saat 19.30'da başlayacak mücadele Bilyoner TV, Tivibu Spor 3 ve nesine.com'dan canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Mike Dean yönetecek.

MANCHESTER CİTY- CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Chelsea'in Manchester City maçı muhtemel ilk 11'i: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz

Manchester City'nin Chelse maçı muhtemel ilk 11'i: Steffen; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden