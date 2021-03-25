Son dakika | F.Bahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada bugün itibariyle teknik direktör Erol Bulut ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada yönetim kurulunun almış olduğu kararla, sezonun geri kalan haftalarında, Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacağı ifade edilirken Erol Bulut'a bugüne dek verdiği hizmetler için teşekkür edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.



Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.



Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.



Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Eintracht Frankfurt'un altyapı takımında futbola başlayan Erol Bulut, son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstleniyordu.

Erol Bulut, hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erol Bulut kimdir?

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine getirildi.

Emre Belözoğlu'nun detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz...

Emre Belözoğlu kimdir?