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F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri...

F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.

2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

Kaynak: AA




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