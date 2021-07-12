F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!
Türkiye'de aşılamanın etkisiyle azalan virüs vakalarından sonra spor müsabakaları seyircili bir şekilde düzenlenmeye başlamıştı. İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin de seyircili olacağının açıklanmasının ardından seyirciler F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021, Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı araştırmalarına koyuldu.
Daha önce Koronavirüs salgını nedeniyle yarış takviminden çıkarılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yeniden takvime eklenmişti. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte akıllara biletlerin fiyatları ne kadar olacak, atın alma ekranına nasıl ulaşılır? soruları geldi. İşte cevapları...
F1 TÜRKİYE GP BİLET FİYATLARI 2021
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için 2 farklı dönem belirlendi. Buna göre 31 Temmuz'a kadar indirimli olacak bilet fiyatlarında 31 Temmuz'dan sonra indirim uygulanmayacak.
Bilet kategorileri
Kampanyalı bilet fiyatları
31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
Platinum (Ana tribün)
3.300
4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
2.600
3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek)
2.300
2.875
Gold Açık
2.000
2.500
Silver 1 (1. viraj)
1.500
1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)
900
1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)
1.250
1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)
600
750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)
1.500
1.875
Silver 9 (11. viraj)
950
1190
General Admission (Açık alan)
300
375
FORMULA 1 İSTANBUL BİLET SATIN ALMA EKRANI
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için bilet satışları başladı. Biletix üzerinden satılacak biletlerin fiyatları 31 Temmuz'a kadar indirimli olacak. Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranına gitmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:https://www.biletix.com/formula1/tr