F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!

Daha önce Koronavirüs salgını nedeniyle yarış takviminden çıkarılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yeniden takvime eklenmişti. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte akıllara biletlerin fiyatları ne kadar olacak, atın alma ekranına nasıl ulaşılır? soruları geldi. İşte cevapları...

F1 TÜRKİYE GP BİLET FİYATLARI 2021

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için 2 farklı dönem belirlendi. Buna göre 31 Temmuz'a kadar indirimli olacak bilet fiyatlarında 31 Temmuz'dan sonra indirim uygulanmayacak.

Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları Platinum (Ana tribün) 3.300 4.125 Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 3.250 Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı) Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875 Gold Açık 2.000 2.500 Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875 Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125 Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565 Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750 Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875 Silver 9 (11. viraj) 950 1190 General Admission (Açık alan) 300 375

FORMULA 1 İSTANBUL BİLET SATIN ALMA EKRANI

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için bilet satışları başladı. Biletix üzerinden satılacak biletlerin fiyatları 31 Temmuz'a kadar indirimli olacak. Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranına gitmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:https://www.biletix.com/formula1/tr