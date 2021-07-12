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F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!

Türkiye'de aşılamanın etkisiyle azalan virüs vakalarından sonra spor müsabakaları seyircili bir şekilde düzenlenmeye başlamıştı. İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin de seyircili olacağının açıklanmasının ardından seyirciler F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021, Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı araştırmalarına koyuldu.

F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!

Daha önce Koronavirüs salgını nedeniyle yarış takviminden çıkarılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yeniden takvime eklenmişti. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte akıllara biletlerin fiyatları ne kadar olacak, atın alma ekranına nasıl ulaşılır? soruları geldi. İşte cevapları...

F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!

F1 TÜRKİYE GP BİLET FİYATLARI 2021

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için 2 farklı dönem belirlendi. Buna göre 31 Temmuz'a kadar indirimli olacak bilet fiyatlarında 31 Temmuz'dan sonra indirim uygulanmayacak.

Bilet kategorileri

Kampanyalı bilet fiyatları

31 Temmuz sonrası bilet fiyatları

Platinum (Ana tribün)

3.300

4.125

Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)

2.600

3.250

Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)

Gold 3 (Ana tribün ek)

2.300

2.875

Gold Açık

2.000

2.500

Silver 1 (1. viraj)

1.500

1.875

Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)

900

1.125

Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)

1.250

1.565

Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)

600

750

Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)

1.500

1.875

Silver 9 (11. viraj)

950

1190

General Admission (Açık alan)

300

375

F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!

FORMULA 1 İSTANBUL BİLET SATIN ALMA EKRANI

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için bilet satışları başladı. Biletix üzerinden satılacak biletlerin fiyatları 31 Temmuz'a kadar indirimli olacak. Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranına gitmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:https://www.biletix.com/formula1/tr 

F1 Türkiye GP bilet fiyatları 2021 | Formula 1 İstanbul bilet satın alma ekranı!

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