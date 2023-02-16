Fabao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabao 19 Mart 1999 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fábio Campos Luis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Fabao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabao'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ferroviária

22 Şubat 2021 yılında Botafogo-SP

30 Kasım 2021 yılında Ferroviária

17 Şubat 2022 yılında Azuriz FC

12 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Fabao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabao şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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