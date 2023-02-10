Fabian Angel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Angel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Angel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Angel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Angel 10 Ocak 2001 tarihinde Sogamoso şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabián Steven Ángel Bernal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Angel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Fabian Angel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Angel'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Angel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Angel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabian Angel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Angel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Junior FC U20

31 Aralık 2017 yılında Barranquilla FC

1 Temmuz 2019 yılında Junior FC

29 Ocak 2020 yılında Barranquilla FC

1 Ağu 2020 yılında Junior FC

1 Temmuz 2022 yılında Newell's

30 Haziran 2023 yılında Junior FC

Fabian Angel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Angel şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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