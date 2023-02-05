Fabian Balbuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Balbuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Balbuena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabian Balbuena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabian Balbuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Balbuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabian Balbuena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Balbuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Balbuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Balbuena 23 Ağu 1991 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabián Cornelio Balbuena González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Balbuena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Fabian Balbuena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Balbuena'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Balbuena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fbalbuenito/

Fabian Balbuenaboyu ve yaşı kaç

Fabian Balbuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Balbuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Balbuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Balbuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rubio Ñú

5 Temmuz 2013 yılında Nacional

15 Ağu 2014 yılında Libertad

8 Şubat 2016 yılında Corinthians

14 Temmuz 2018 yılında West Ham

9 Temmuz 2021 yılında Dinamo Moskova

18 Temmuz 2022 yılında Corinthians

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Moskova

Fabian Balbuena kimdir

Fabian Balbuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Balbuena şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Fabian Balbuena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 4 numaralı formasıyla 1 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabian Balbuena nereli

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