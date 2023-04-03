Fabian Baumgartel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Baumgartel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Baumgartel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Baumgartel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Baumgartel 7 Temmuz 1989 tarihinde Bamberg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Baumgartel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Fabian Baumgartel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Baumgartel'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Baumgartel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Baumgartel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Baumgartel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Baumgartel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2008 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2011 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2012 yılında Alem. Aachen

18 Ocak 2013 yılında Greuther Fürth

19 Ocak 2013 yılında Stuttg. Kickers

30 Haziran 2013 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2013 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2016 yılında Hallescher FC

14 Ağustos 2018 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2019 yılında SV Elversberg

1 Ocak 2022 yılında Gr. Fürth II

Fabian Baumgartel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Baumgartel şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Baunach, SV Hallstadt, FC Eintracht Bamberg (-2004), SpVgg Greuther Fürth (2004-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.