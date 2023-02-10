Fabian Bordagaray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Bordagaray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Bordagaray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Bordagaray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Bordagaray 15 Şubat 1987 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabián Ramón Bordagaray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Bordagaray Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Fabian Bordagaray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fabian Bordagaray'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Bordagaray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Bordagaray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabian Bordagaray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Bordagaray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Defensa

1 Temmuz 2008 yılında San Lorenzo II

1 Mayıs 2009 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2011 yılında River Plate

31 Ekim 2011 yılında San Lorenzo

1 Kasım 2011 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2012 yılında San Lorenzo

4 Ağu 2013 yılında Rangers Talca

30 Ağu 2014 yılında APO Levadiakos

17 Ocak 2015 yılında Caracas FC

15 Ocak 2016 yılında Defensa

26 Ağu 2016 yılında Rosario Central

21 Ağu 2017 yılında Defensa

30 Haziran 2018 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2018 yılında Defensa

6 Ocak 2019 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2019 yılında Defensa

23 Ocak 2020 yılında Banfield

30 Haziran 2021 yılında Defensa

5 Ağu 2021 yılında Belgrano

Fabian Bordagaray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Bordagaray şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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