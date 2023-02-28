Fabian Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Carmona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Carmona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Carmona 21 Mart 1994 tarihinde El Monte şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Alejandro Carmona Fredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Carmona Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Fabian Carmona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Carmona'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Carmona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Carmona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Carmona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Carmona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında U. de Chile

15 Ocak 2017 yılında Palestino

31 Aralık 2017 yılında U. de Chile

19 Ocak 2018 yılında La Serena

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2020 yılında Santa Cruz

6 Mart 2021 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

Fabian Carmona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Carmona şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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