Fabian Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabian Castillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabian Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Castillo 17 Haziran 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Andrés Castillo Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Castillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Terraza Company Inc. yapmaktadır. Fabian Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Castillo'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabiancastillosanchez/

Fabian Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Deportivo Cali

7 Mart 2011 yılında Dallas

30 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor

6 Ocak 2017 yılında Dallas

7 Ocak 2017 yılında Trabzonspor

26 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

30 Haziran 2022 yılında Club Tijuana

14 Ocak 2023 yılında Colo Colo

31 Aralık 2023 yılında Club Tijuana

Fabian Castillo kimdir

Fabian Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Castillo şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Cali (-2010)

Fabian Castillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 23 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabian Castillo nereli

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