Fabian Cerda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Cerda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Cerda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Cerda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Cerda 7 Şubat 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Alfredo Cerda Valdés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Cerda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Cerda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Cerda'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Cerda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Cerda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Cerda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Cerda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında U. Católica

1 Temmuz 2010 yılında CD Puerto Montt

1 Aralık 2010 yılında U. Católica

1 Temmuz 2014 yılında Cobresal

31 Aralık 2014 yılında U. Católica

1 Temmuz 2015 yılında CD Trasandino

22 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

22 Ocak 2019 yılında Palestino

1 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

Fabian Cerda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Cerda şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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