Fabian Chalare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Chalare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Chalare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Chalare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Chalare 12 Temmuz 2004 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Alexis Suárez Chalare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Chalare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Fabian Chalare, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına - tarihinde katılmıştır. Fabian Chalare'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Chalare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Chalare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabian Chalare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Chalare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Chalare şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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