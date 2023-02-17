Fabian Eggenfellner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Eggenfellner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Eggenfellner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Eggenfellner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Eggenfellner 30 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Eggenfellner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Fabian Eggenfellner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fabian Eggenfellner'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Eggenfellner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Eggenfellner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabian Eggenfellner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Eggenfellner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rußbach Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Ruppthal Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Horn II

1 Ocak 2018 yılında SV Horn

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

Fabian Eggenfellner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Eggenfellner şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

USC Ruppersthal (2007-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.