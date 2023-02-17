Fabian Ehmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Ehmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Ehmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Ehmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Ehmann 28 Ağu 1998 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Ehmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Fabian Ehmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Ehmann'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Ehmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Ehmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Ehmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Ehmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2008 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2016 yılında Sturm Graz

7 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2019 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2019 yılında Aris Selanik

11 Ocak 2021 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2021 yılında SV Horn

20 Ocak 2023 yılında TSV Hartberg

Fabian Ehmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Ehmann şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Ehmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LUV Graz (2004-)

Avusturya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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