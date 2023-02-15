Fabian Falkstrand Ransjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Falkstrand Ransjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Falkstrand Ransjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Falkstrand Ransjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Falkstrand Ransjo 28 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Falkstrand Ransjo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSG Agency yapmaktadır. Fabian Falkstrand Ransjo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Falkstrand Ransjo'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Fabian Falkstrand Ransjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Falkstrand Ransjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabian Falkstrand Ransjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Falkstrand Ransjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vänersborgs IF

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Fabian Falkstrand Ransjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Falkstrand Ransjo şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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