Fabian Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Franco 11 Ekim 1998 tarihinde Jesús şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Fabián Franco Schlender şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Franco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Fabian Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Franco'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2019 yılında General Diaz

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

31 Aralık 2019 yılında General Diaz

10 Ekim 2020 yılında Cerro Porteño

Fabian Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Franco şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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