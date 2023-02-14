Fabian Frei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Frei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Frei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Frei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Frei 8 Ocak 1989 tarihinde Frauenfeld şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Frei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giallanza Sport yapmaktadır. Fabian Frei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Fabian Frei'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Frei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabianfrei20/

http://www.facebook.com/faebefrei/?fref=pb&hc_location=profile_browser

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Fabian Frei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Frei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Frei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Frei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel

1 Temmuz 2009 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2011 yılında FC Basel

1 Temmuz 2015 yılında Mainz

1 Ocak 2018 yılında FC Basel

Fabian Frei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Frei şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Frei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Frauenfeld, FC Winterthur (-2004), FC Basel 1893 (2004-2007)

İsviçre takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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