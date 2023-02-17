Fabian Gmeiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Gmeiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Gmeiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Gmeiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Gmeiner 27 Ocak 1997 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Gmeiner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Briem Soccer Connection yapmaktadır. Fabian Gmeiner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Gmeiner'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Gmeiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Gmeiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Gmeiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Gmeiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2010 yılında F'hafen. Alt.

1 Ocak 2011 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2014 yılında VfB Stuttg. U19

31 Ağu 2016 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2017 yılında Hamburger SV II

5 Temmuz 2019 yılında SF Lotte

5 Ağu 2020 yılında A. Lustenau

Fabian Gmeiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Gmeiner şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Gmeiner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dornbirner SV (2005-)

Avusturya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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