Fabian Grad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Grad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Grad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fabian Grad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fabian Grad 30 Ocak 2007 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fabian Grad Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Grad, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Fabian Grad'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fabian Grad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fabian Grad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fabian Grad şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Fabian Grad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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