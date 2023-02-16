Fabian Greilinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Greilinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Greilinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Greilinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Greilinger 13 Eylül 2000 tarihinde Eggenfelden şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Greilinger Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Fabian Greilinger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fabian Greilinger'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Greilinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Greilinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Greilinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Greilinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U19

1 Şubat 2019 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2019 yılında 1860 München

Fabian Greilinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Greilinger şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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