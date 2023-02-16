Fabian Herbst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Herbst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Herbst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Herbst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Herbst 21 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Herbst Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini extratime GmbH yapmaktadır. Fabian Herbst, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fabian Herbst'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Herbst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Herbst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Herbst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Herbst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nordwest U19

1 Temmuz 2019 yılında VfB Oldenburg

Fabian Herbst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Herbst şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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