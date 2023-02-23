Fabian Hiszpanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Hiszpanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Hiszpanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Hiszpanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Hiszpanski 26 Ekim 1993 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Fabian Hiszpański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Hiszpanski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fabian Hiszpanski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Hiszpanski'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Hiszpanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Hiszpanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Hiszpanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Hiszpanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wisla Plock

6 Ağustos 2015 yılında Podbeskidzie

9 Şubat 2016 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2016 yılında Podbeskidzie

12 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2016 yılında Wisla Pulawy

11 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2018 yılında Wisla Plock II

1 Ocak 2019 yılında Bytovia Bytow

29 Ağustos 2019 yılında KKS Kalisz

7 Ocak 2021 yılında Arka Gdynia

5 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Fabian Hiszpanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Hiszpanski şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Hiszpanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wisła Płock

Polonya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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