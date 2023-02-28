Fabian Hormazabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Hormazabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Hormazabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Hormazabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Hormazabal 26 Nisan 1996 tarihinde Machalí şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Marcelo Hormazábal Berríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Hormazabal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Fabian Hormazabal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Fabian Hormazabal'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Hormazabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Hormazabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabian Hormazabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Hormazabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2016 yılında Curicó Unido

30 Haziran 2017 yılında O'Higgins

13 Ocak 2019 yılında La Serena

15 Şubat 2021 yılında O'Higgins

Fabian Hormazabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Hormazabal şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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