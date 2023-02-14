Fabian Lustenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Lustenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Lustenberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Lustenberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Lustenberger 2 Mayıs 1988 tarihinde Wolhusen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Lustenberger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Fabian Lustenberger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fabian Lustenberger'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Lustenberger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/fabian.lustenberger

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Fabian Lustenberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Lustenberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Lustenberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Lustenberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2005 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2006 yılında FC Luzern

10 Ağu 2007 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2019 yılında BSC Young Boys

Fabian Lustenberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Lustenberger şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Lustenberger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Nebikon (1995-2000)

İsviçre takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ağu 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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