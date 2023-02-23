Fabian Marincu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Marincu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Marincu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Marincu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Marincu 1 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Marincu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına - tarihinde katılmıştır. Fabian Marincu'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Marincu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Marincu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Marincu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Marincu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Marincu şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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