Fabian Monzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Monzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Monzon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabian Monzon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabian Monzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Monzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabian Monzon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Monzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Monzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Monzon 13 Nisan 1987 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Fabián Monzón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Monzon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Fabian Monzon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Monzon'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Monzonboyu ve yaşı kaç

Fabian Monzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Monzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Monzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Monzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2008 yılında Boca Juniors

29 Ağu 2008 yılında Betis

30 Haziran 2009 yılında Boca Juniors

11 Temmuz 2011 yılında OGC Nizza

26 Ağu 2012 yılında Olimpik Lyon

19 Ocak 2013 yılında Fluminense

15 Temmuz 2013 yılında Olimpik Lyon

16 Temmuz 2013 yılında Catania

20 Ocak 2015 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2015 yılında Catania

21 Ocak 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Haziran 2022 yılında CA Mitre

Fabian Monzon kimdir

Fabian Monzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Monzon şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fabian Monzon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ağu 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Fabian Monzon nereli

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