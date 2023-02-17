Fabian Neumayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Neumayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Neumayr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Neumayr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Neumayr 18 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Neumayr Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Fabian Neumayr, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Neumayr'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Neumayr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Neumayr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Neumayr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Neumayr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Seekirchen II

6 Temmuz 2016 yılında Thalgau

1 Temmuz 2019 yılında Seekirchen

1 Ocak 2022 yılında Blau Weiss Linz

Fabian Neumayr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Neumayr şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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