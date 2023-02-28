Fabian Pegza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Pegza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Pegza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabian Pegza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabian Pegza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Pegza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Pegza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Pegza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Pegza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Pegza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Pegza 24 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Pegza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Pegza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru-2 Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru-2 Chisinau takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Pegza'nin FC Zimbru-2 Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Pegza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabian.____/

Fabian Pegza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Pegza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabian Pegza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Pegza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2022 yılında Z. Chisinau U19

1 Ağustos 2022 yılında FC Zimbru-2

Fabian Pegza kimdir

Fabian Pegza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Pegza şuan FC Zimbru-2 Chisinau takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Fabian Pegza nereli

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