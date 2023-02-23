Fabian Piasecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Piasecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Piasecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Piasecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Piasecki 4 Mayıs 1995 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Fabian Piasecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Piasecki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Fabian Piasecki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Piasecki'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fabian Piasecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Piasecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabian Piasecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Piasecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gornik II

26 Temmuz 2013 yılında Rozwój Katowice

30 Haziran 2014 yılında Gornik II

23 Ağustos 2016 yılında O. Zambrow

1 Ağustos 2017 yılında Miedz Legnica

9 Temmuz 2019 yılında Z. Sosnowiec

4 Ağustos 2020 yılında Slask Wroclaw

26 Ağustos 2021 yılında Stal Mielec

1 Ocak 2022 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2022 yılında Rakow

Fabian Piasecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Piasecki şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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