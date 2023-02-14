Fabian Rohner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Rohner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Rohner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Rohner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Rohner 17 Ağu 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Rohner Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Fabian Rohner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 5 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Fabian Rohner'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabian Rohner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabian.rohner

Fabian Rohner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Rohner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabian Rohner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Rohner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Zürich Alt.

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U21

5 Ocak 2017 yılında FC Zürich

25 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

3 Ağu 2020 yılında FC Zürich

Fabian Rohner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Rohner şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Rohner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Höngg (-2008), FC Zürich (2009-2016)

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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