Fabian Rudlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Rudlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Rudlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Rudlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Rudlin 13 Ocak 1997 tarihinde Müllheim şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Rudlin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Fabian Rudlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Rudlin'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Rudlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Rudlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Rudlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Rudlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg II

8 Eylül 2020 yılında FC Thun

Fabian Rudlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Rudlin şuan FC Thun takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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