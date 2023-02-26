Fabian Sporkslede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Sporkslede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Sporkslede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Sporkslede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Sporkslede 3 Ağustos 1993 tarihinde Amstelveen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Fabian Mitchel Sporkslede şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Sporkslede Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Fabian Sporkslede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Sporkslede'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Sporkslede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Sporkslede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Sporkslede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Sporkslede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2010 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2012 yılında Ajax U21

11 Temmuz 2014 yılında Willem II

26 Ocak 2015 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2016 yılında Chievo Verona

1 Şubat 2016 yılında Lupa Cast Rom

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

23 Temmuz 2016 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2019 yılında RKC Waalwijk

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

29 Ocak 2022 yılında Bnei Sakhnin

Fabian Sporkslede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Sporkslede şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabian Sporkslede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NFC/Brommer, AFC Amsterdam (-2005), AZ (2005-2007), Ajax (2007-2012)

Hollanda U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Nisan 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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