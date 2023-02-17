Fabian Tauchhammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Tauchhammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Tauchhammer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Tauchhammer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Tauchhammer 17 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Tauchhammer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Tauchhammer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Tauchhammer'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Tauchhammer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Tauchhammer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Tauchhammer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Tauchhammer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Töplitsch Jgd

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Fabian Tauchhammer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Tauchhammer şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Fabian Tauchhammer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avusturya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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