Fabian Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Torres 27 Nisan 1989 tarihinde Copiapó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Andrés Torres Cuello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Fabian Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 15 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Fabian Torres'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında U. de Chile

1 Ocak 2008 yılında Osorno

31 Aralık 2008 yılında U. de Chile

1 Ocak 2009 yılında Iberia

31 Aralık 2009 yılında U. de Chile

1 Ocak 2011 yılında Iberia

1 Temmuz 2017 yılında Coquimbo Unido

15 Ocak 2018 yılında Audax Italiano

Fabian Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Torres şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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