Fabian Wilfinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Wilfinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Wilfinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Wilfinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Wilfinger 27 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Wilfinger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Fabian Wilfinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Wilfinger'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabian Wilfinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Wilfinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Wilfinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Wilfinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hartberg Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hartberg Umg.

1 Ocak 2020 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2022 yılında TSV Hartberg

Fabian Wilfinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Wilfinger şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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