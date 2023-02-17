Fabian Windhager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Windhager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Windhager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Windhager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Windhager 7 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Windhager Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Fabian Windhager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabian Windhager'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Windhager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Windhager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Windhager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Windhager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

1 Ağu 2020 yılında USK Anif

30 Haziran 2021 yılında FC Liefering

2 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Fabian Windhager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Windhager şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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